Super Sete não tem hoje,16; saiba quando será o Concurso 812

A Super Sete não tem sorteio hoje, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval. O Concurso 812 acontecerá na quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2). O prêmio está estimado em R$ 2,2 milhões.
Resultado Super Sete hoje (13/2/26): Concurso 811
C - 1: 9
C - 2: 6
C - 3: 1
C - 4: 2
C - 5: 0
C - 6: 2
C - 7: 5
Resultado Super Sete quarta (11/2/26): Concurso 810
C- 5
C- 9
C- 3
C- 5
C- 1
C- 0
C- 4
Resultado Super Sete segunda (9/2/26): Concurso 809
C- 6
C- 1
C- 7
C- 0
C- 8
C- 5
C- 5
Resultado Super Sete sexta (9/2/26): Concurso 808
C- 5
C- 4
C- 1
C- 2
C- 7
C- 5
C- 3
Como apostar na Super Sete?
O volante da Super Sete possui sete colunas com dez números (de 0 a 9) em cada uma. É necessário preencher todas as colunas com ao menos um número em cada para ter uma aposta válida. Em cada coluna podem ser preenchidos um, dois ou três números.
No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos.
Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas.
A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5,00, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos.
Enquanto isso, quem tiver sete acertos leva 55% da premiação. O prêmio total, somando as faixas fixas e proporcionais, corresponde a 43,35% da arrecadação. Caso não haja premiados na faixa principal, de sete acertos, o prêmio acumula para o próximo sorteio.
Assim como em outras modalidades das Loterias Caixa, é possível fazer Surpresinha (permitir que o computador escolha aleatoriamente números para a aposta) e Teimosinha (apostar em diversos concursos com a mesma combinação de números). Há também a possibilidade de apostar no Bolão, com cotas proporcionais em várias apostas de uma só vez.
