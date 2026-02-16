Super Sete não tem hoje,16; saiba quando será o Concurso 812

A Super Sete não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval; saiba quando será o Concurso 812

A Super Sete não tem sorteio hoje, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval. O Concurso 812 acontecerá na quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2). O prêmio está estimado em R$ 2,2 milhões.

Como apostar na Super Sete?



O volante da Super Sete possui sete colunas com dez números (de 0 a 9) em cada uma. É necessário preencher todas as colunas com ao menos um número em cada para ter uma aposta válida. Em cada coluna podem ser preenchidos um, dois ou três números.

No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos.

Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas.