Quina não tem hoje, 16; saiba quando será o Concurso 6955

A Quina não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval.
Por isso, o Concurso 6955 será na quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2). O prêmio estimado é de R$ 7,2 milhões.
Resultados anteriores da Quina
Resultado da Quina de sábado (14/2/26): Concurso 6954
78 - 02 - 29 - 44 - 34
Resultado da Quina de sexta (13/2/26): Concurso 6953
07 - 22 - 35 - 58 - 63
Resultado da Quina de quinta (12/2/26): Concurso 6952
02 - 57 - 01 - 62 - 79
Resultado da Quina de quarta (11/2/26): Concurso 6951
44 - 66 - 10 - 01 - 20
Como apostar na Quina
Basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você por meio da Surpresinha.
Na Quina, ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h, com aposta mínima de R$ 2,50.
