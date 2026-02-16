Quina não tem hoje, 16; saiba quando será o Concurso 6955

A Quina não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval; saiba quando será o Concurso 6955 / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

A Quina não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval. Por isso, o Concurso 6955 será na quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2). O prêmio estimado é de R$ 7,2 milhões.

Resultados anteriores da Quina Resultado da Quina de sábado (14/2/26): Concurso 6954 78 - 02 - 29 - 44 - 34

Resultado da Quina de sexta (13/2/26): Concurso 6953

07 - 22 - 35 - 58 - 63 Resultado da Quina de quinta (12/2/26): Concurso 6952

02 - 57 - 01 - 62 - 79 Resultado da Quina de quarta (11/2/26): Concurso 6951

44 - 66 - 10 - 01 - 20