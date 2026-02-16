Dupla Sena não tem hoje,16; quando será o Concurso 2926

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A Dupla Sena não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval; saiba quando será o Concurso 2926
Autor Isabella Pascoal
A Dupla Sena não tem sorteio hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/2/26), devido ao feriado de Carnaval. O concurso 2926 será na quarta-feira, 18 de fevereiro. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

Confira os resultados anteriores da Dupla Sena

Resultado Dupla Sena sexta (13/2/26): Concurso 2925

Primeiro sorteio: 22 - 06 - 17 - 43 - 18 - 09
Segundo sorteio: 01 - 47 - 27 - 40 - 45 - 11

Resultado Dupla Sena quarta (11/2/26): Concurso 2924

Primeiro sorteio: 13 - 46 - 37 - 17 - 32 - 04
Segundo sorteio: 11 - 10 - 31 - 02 - 26 - 37

Resultado Dupla Sena segunda (9/2/26): Concurso 2923

Primeiro sorteio: 34 - 35 - 12 - 22 - 10 - 04
Segundo sorteio: 41 - 15 - 05 - 20 - 23 - 14

Resultado Dupla Sena sexta (6/2/26): Concurso 2922

Primeiro sorteio: 35 - 33 - 39 - 34 - 45 - 18
Segundo sorteio: 50 - 49 - 14 - 31 - 21 - 44

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

