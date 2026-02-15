Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tele Sena Semanal: veja resultado e números do 91º sorteio de hoje (15/02)

Tele Sena Semanal: veja resultado e números do 91º sorteio de hoje (15/02)

Tele Sena Semanal tem resultado do 91º sorteio divulgado neste domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26), pelo SBT. Confira dezenas sorteadas
Atualizado às Autor Maria Clara Moreira, Júlia Honorato
Autor
Maria Clara Moreira, Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do 91º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26), pelo SBT.

Na Tele Sena Semanal você concorre a:

  • 1ª Rodada – PRÊMIO DE R$ 100 MIL;
  • 2ª Rodada – PRÊMIO DE R$ 300 MIL;
  • 4 Giros com prêmios de R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 500,00 e R$ 1.000,00.

Confira os resultados de cada uma das rodadas de premiação:

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (15/02/26): 91º sorteio

1ª rodada

02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

2ª rodada

01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

Giro da semana

  • Giro de R$ 100 - 094
  • Giro de R$ 200 - 0290
  • Giro de R$ 500 - 11188
  • Giro de R$ 1.000 - 22884

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (08/02/26): 90º sorteio

1ª rodada

01 02 03 05 06 08 09 12 13 15 16 19 21 22 23

2ª rodada

01 02 04 07 08 09 11 12 14 16 18 19 21 23 25

Giro da semana

  • Giro de R$ 100 - 234
  • Giro de R$ 200 - 3581
  • Giro de R$ 500 - 21715
  • Giro de R$ 1.000 - 00554

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (01/02/26): 89º sorteio

1ª rodada

03 04 05 06 08 09 11 15 16 17 19 21 23 24 25

2ª rodada

01 02 04 06 08 09 10 11 15 17 18 20 22 23 25

Giro da semana

  • Giro de R$ 100 - 074
  • Giro de R$ 200 - 0304
  • Giro de R$ 500 - 20357
  • Giro de R$ 1.000 - 23148

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (25/01/26): 88º sorteio

1ª rodada

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25

2ª rodada

04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 25

Giro da semana

  • Giro de R$ 100 - 130
  • Giro de R$ 200 - 3706
  • Giro de R$ 500 - 14407
  • Giro de R$ 1.000 - 01247

Como funciona a Tele Sena Semanal

A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Prêmios da Tele Sena Semanal

Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar