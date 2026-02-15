Tele Sena Semanal: veja resultado e números do 91º sorteio de hoje (15/02)Tele Sena Semanal tem resultado do 91º sorteio divulgado neste domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26), pelo SBT. Confira dezenas sorteadas
O resultado do 91º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26), pelo SBT.
Na Tele Sena Semanal você concorre a:
- 1ª Rodada – PRÊMIO DE R$ 100 MIL;
- 2ª Rodada – PRÊMIO DE R$ 300 MIL;
- 4 Giros com prêmios de R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 500,00 e R$ 1.000,00.
Confira os resultados de cada uma das rodadas de premiação:
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (15/02/26): 91º sorteio
1ª rodada
02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
2ª rodada
01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 094
- Giro de R$ 200 - 0290
- Giro de R$ 500 - 11188
- Giro de R$ 1.000 - 22884
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (08/02/26): 90º sorteio
1ª rodada
01 02 03 05 06 08 09 12 13 15 16 19 21 22 23
2ª rodada
01 02 04 07 08 09 11 12 14 16 18 19 21 23 25
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 234
- Giro de R$ 200 - 3581
- Giro de R$ 500 - 21715
- Giro de R$ 1.000 - 00554
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (01/02/26): 89º sorteio
1ª rodada
03 04 05 06 08 09 11 15 16 17 19 21 23 24 25
2ª rodada
01 02 04 06 08 09 10 11 15 17 18 20 22 23 25
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 074
- Giro de R$ 200 - 0304
- Giro de R$ 500 - 20357
- Giro de R$ 1.000 - 23148
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (25/01/26): 88º sorteio
1ª rodada
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25
2ª rodada
04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 25
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 130
- Giro de R$ 200 - 3706
- Giro de R$ 500 - 14407
- Giro de R$ 1.000 - 01247
Como funciona a Tele Sena Semanal
A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.
Prêmios da Tele Sena Semanal
Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente