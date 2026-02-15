Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da Tele Sena de Carnaval 2026: números e prêmios do 1º sorteio

Resultado da Tele Sena de Carnaval 2026: números e prêmios do 1º sorteio

Com milhões em prêmios, a Tele Sena de Carnaval 2026 tem resultado do 1º sorteio divulgado neste domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26)
Autor Maria Clara Moreira, Júlia Honorato
Autor
Maria Clara Moreira, Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do primeiro sorteio da Tele Sena de Carnaval 2026 é divulgado neste domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26). O prêmio é de até R$ 1 milhão.

Resultado da Tele Sena de Carnaval 2026: 1º sorteio (15/02/26)

*********

Como funciona a Tele Sena de Carnaval

A Tele Sena de Carnaval oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Ganhe já e Número da Sorte.

Os sorteios acontecem aos domingos, às 19h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.

Prêmios da Tele Sena de Ano Novo

  • Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
  • Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
  • Há também o Número da Sorte, com valores sorteados semanalmente.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar