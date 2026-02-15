Resultado da Tele Sena de Carnaval 2026: números e prêmios do 1º sorteio

Resultado da Tele Sena de Carnaval 2026: números e prêmios do 1º sorteioCom milhões em prêmios, a Tele Sena de Carnaval 2026 tem resultado do 1º sorteio divulgado neste domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26)
O resultado do primeiro sorteio da Tele Sena de Carnaval 2026 é divulgado neste domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26). O prêmio é de até R$ 1 milhão.
Resultado da Tele Sena de Carnaval 2026: 1º sorteio (15/02/26)
Como funciona a Tele Sena de Carnaval
A Tele Sena de Carnaval oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Ganhe já e Número da Sorte.
Os sorteios acontecem aos domingos, às 19h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.
Prêmios da Tele Sena de Ano Novo
- Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
- Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
- Há também o Número da Sorte, com valores sorteados semanalmente.