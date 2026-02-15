Resultado da Tele Sena de Carnaval 2026: números e prêmios do 1º sorteio

O último sorteio da Tele Sena de Carnaval 2026 acontece neste domingo, 15 de fevereiro. Confira o resultado com todas as dezenas sorteadas / Crédito: Divulgação

O resultado do primeiro sorteio da Tele Sena de Carnaval 2026 é divulgado neste domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26). O prêmio é de até R$ 1 milhão. Resultado da Tele Sena de Carnaval 2026: 1º sorteio (15/02/26) *********



Como funciona a Tele Sena de Carnaval A Tele Sena de Carnaval oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Ganhe já e Número da Sorte.