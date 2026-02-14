Dia de Sorte 1177 hoje (14/2/26): resultado e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1177 de hoje (14/2/26); prêmio de R$ 350 milDia de Sorte, Concurso 1177, resultado de hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio é de R$ 350 mil
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1177 é divulgado hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio é de R$ 350 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (14/2/26): Concurso 1177
Números da sorte: 03 - 06 - 09 - 05 - 11 - 17 - 08
Mês da sorte: 05 - Maio
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:
Resultado do Dia de Sorte quinta (12/2/26): Concurso 1176
Números da sorte: 06 - 30 - 24 - 29 - 31 - 12 - 05
Mês da sorte: 09 - Setembro
Resultado do Dia de Sorte terça (10/2/26): Concurso 1175
Números da sorte: 29 - 13 - 21 - 22 - 28 - 12 - 08
Mês da sorte: 10 - Outubro
Resultado do Dia de Sorte hoje sábado (7/2/26): Concurso 1174
Números da sorte: 02 - 30 - 23 - 15 - 08 - 22 - 25
Mês da sorte: 10 - Outubro
Resultado do Dia de Sorte quinta (5/2/26): Concurso 1173
Números da sorte: 08 - 19 - 26 - 24 - 13 - 22 - 06
Mês da sorte: 11 - Novembro
Resultado do Dia de Sorte terça (3/2/26): Concurso 1172
Números da sorte: 06 - 21 - 20 - 29 - 16 - 28 - 12
Mês da sorte: 10 - Outubro
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
