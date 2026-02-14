Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timemania 2356 hoje (14/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2356 de hoje (14/2/26); prêmio de R$ 6,6 milhões

Resultado da Timemania, Concurso 2356 é divulgado na noite de hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). Prêmio de R$ 6,6 milhões
O resultado do Concurso Timemania 2356 é divulgado hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). Prêmio de R$ 6,6 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (14/2/26): competição 2356

40 - 67 - 58 - 35 - 36 - 45 - 21

Time do coração: 43 - Grêmio/RS

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado Timemania quinta (12/2/26): competição 2355

12 - 24 - 33 - 64 - 73 - 38 - 63

Time do coração: 51 - Manaus/AM

Resultado Timemania terça (10/2/26): competição 2354

07 - 36 - 16 - 73 - 06 - 29 - 51

Time do coração: 70 - São José/RS

Resultado Timemania sábado (7/2/26): competição 2353

05 - 77 - 71 - 67 - 72 - 40 - 36

Time do coração: 01 - ABC-RN

Resultado Timemania quinta (5/2/26): competição 2352

44 - 08 - 65 - 54 - 13 - 15 - 34

Time do coração: 32 - Cruzeiro/MG

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

>> Resultado da Timemania, Concurso 2355, quinta,12 de fevereiro (12/2/26)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2354, terça, 10 de fevereiro (10/2/26)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2353, sábado, 7 de fevereiro (7/2/26)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

