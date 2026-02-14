+Milionária 329 hoje (14/2/26): resultado e prêmio

+Milionária: resultado do concurso 329 é divulgado neste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio é de R$ 23,5 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 329 concurso +Milionária é divulgado neste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio é de R$ 23,5 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (14/2/26): Concurso 329

23 - 12 - 13 - 49 - 22 - 15



Trevos sorteados: 2 - 6 A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube: