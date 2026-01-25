Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 25; números e prêmio do 88º sorteio

Tele Sena Semanal: resultado do 88º sorteio é divulgado hoje, domingo, 25 de janeiro de 2026 (25/01/26), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios / Crédito: Divulgação

O resultado do 88º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 18 de janeiro de 2026 (25/01/26), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios. Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (25/01/26): 88º sorteio 1ª rodada



01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25

2ª rodada 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 25

Giro da semana Giro de R$ 100 - 130



Giro de R$ 200 - 3706



Giro de R$ 500 - 14407



Giro de R$ 1.000 - 01247 Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (18/01/26): 87º sorteio

1ª rodada 02 - 03 - 04 - 09 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 -24 - 25

2ª rodada 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 Giro da semana Giro de R$ 100 - 468



Giro de R$ 200 - 1958



Giro de R$ 500 - 19461



Giro de R$ 1.000 - 01689 Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (11/01/26): 86º sorteio

1ª rodada

01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 2ª rodada 02 - 04 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25

Giro da semana

Giro de R$ 100 - 237



Giro de R$ 200 - 1263



Giro de R$ 500 - 02826



Giro de R$ 1.000 - 13578 Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (04/01/26): 85º sorteio

1ª rodada 01 - 02 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 2ª rodada 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 Giro da semana Giro de R$ 100 - 285



Giro de R$ 200 - 3129



Giro de R$ 500 - 08533



Giro de R$ 1.000 - 20990 Como funciona a Tele Sena Semanal A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.