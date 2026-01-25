Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 25; números e prêmio do 88º sorteio

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 25; números e prêmio do 88º sorteioTele Sena Semanal: resultado do 88º sorteio é divulgado hoje, domingo, 25 de janeiro de 2026 (25/01/26), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 88º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 18 de janeiro de 2026 (25/01/26), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (25/01/26): 88º sorteio
1ª rodada
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25
2ª rodada
04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 25
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 130
- Giro de R$ 200 - 3706
- Giro de R$ 500 - 14407
- Giro de R$ 1.000 - 01247
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (18/01/26): 87º sorteio
1ª rodada
02 - 03 - 04 - 09 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 -24 - 25
2ª rodada
01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 468
- Giro de R$ 200 - 1958
- Giro de R$ 500 - 19461
- Giro de R$ 1.000 - 01689
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (11/01/26): 86º sorteio
1ª rodada
01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25
2ª rodada
02 - 04 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 237
- Giro de R$ 200 - 1263
- Giro de R$ 500 - 02826
- Giro de R$ 1.000 - 13578
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (04/01/26): 85º sorteio
1ª rodada
01 - 02 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
2ª rodada
02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 285
- Giro de R$ 200 - 3129
- Giro de R$ 500 - 08533
- Giro de R$ 1.000 - 20990
Como funciona a Tele Sena Semanal
A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.
Prêmios da Tele Sena Semanal
Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.