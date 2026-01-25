Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: números e prêmios do 3º sorteio

Com mais de R$ 22 milhões em prêmios, a Tele Sena de Ano Novo 2026 tem resultado do 3º sorteio divulgado no domingo, 25 de janeiro de 2026 (25/01/26) / Crédito: Divulgação/Tele Sena

O resultado do segundo sorteio da Tele Sena de Ano Novo 2026 é divulgado neste domingo, 25 de janeiro de 2026 (25/01/26). Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: 3º sorteio (25/01/26) O sorteio, que acontece por volta das 19 horas (horário de Brasília), vale mais de R$ 22 milhões em prêmios.

13 - 16 - 19 - 27 - 44 - 50 - 55

Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: 2º sorteio (18/01/26) O sorteio, que acontece por volta das 19 horas (horário de Brasília), vale mais de R$ 22 milhões em prêmios. 02 - 10 - 22 - 24 - 34 - 42 - 53 Resultado da Tele Sena de Ano Novo 2026: 1º sorteio (11/01/26) 08 - 11 - 29 - 31 - 36 - 37 - 43