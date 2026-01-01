Quina tem resultado hoje, quinta (01/01/26)? Entenda

Quina tem resultado hoje, quinta (01/01/26)? EntendaO Concurso 6917 da Quina não será realizado hoje, quinta, 1º de janeiro de 2026 (01/01/26). Saiba quando os próximos números serão sorteados pela Caixa
O Concurso 6917 da Quina não será realizado hoje, quinta, 1º de janeiro de 2026 (01/02/26). O sorteio acontece na sexta, 2 de janeiro (02/01/26). O valor do prêmio ainda não foi divulgado durante a produção desta matéria.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 17 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de quarta (31/12/25): Concurso 6916
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de terça (30/12/25): Concurso 6915
05 - 19 - 21 - 51 - 66
Resultado da Quina de segunda (29/12/25): Concurso 6914
48 - 66 - 49 - 25 - 41
Resultado da Quina de sábado (27/12/25): Concurso 6913
31 - 38 - 42 - 25 - 58
Resultado da Quina de hoje (26/12/25): Concurso 6912
04 - 44 - 62 - 43 - 58
Resultado da Quina de quarta (24/12/25): Concurso 6911
59 - 56 - 72 - 51 - 03
Resultado da Quina de terça (23/12/25): Concurso 6910
68 - 02 - 18 - 20 - 49
Resultado da Quina de segunda (22/12/25): Concurso 6909
75 - 63 - 57 - 09 - 25
Resultado da Quina de sábado (20/12/25): Concurso 6908
58 - 10 - 42 - 72 - 01
Resultado da Quina de sexta (19/12/25): Concurso 6907
66 - 58 - 23 - 41 - 46
Resultado da Quina de quinta (18/12/25): Concurso 6906
51 - 32 - 05 - 55 - 56
Resultado da Quina de quarta (17/12/25): Concurso 6905
78 - 18 - 24 - 60 - 03
Resultado da Quina de terça (16/12/25): Concurso 6904
14 - 23 - 42 - 09 - 46
Resultado da Quina de segunda (15/12/25): Concurso 6903
65 - 03 - 68 - 54 - 45
Resultado da Quina de sábado (13/12/25): Concurso 6902
57 - 24 - 65 - 08 - 44
Resultado da Quina de sexta (12/12/25): Concurso 6901
57 - 78 - 06 - 42 - 45
Resultado da Quina de quinta (11/12/25): Concurso 6900
34 - 58 - 36 - 33 - 10
Resultado da Quina de quarta (10/12/25): Concurso 6899
50 - 42 - 17 - 76 - 56
Resultado da Quina de terça (09/12/25): Concurso 6898
76 - 65 - 32 - 13 - 63
Resultado da Quina de segunda (08/12/25): Concurso 6897
75 - 03 - 79 - 19 - 35
Resultado da Quina de sábado (06/12/25): Concurso 6896
03 - 23 - 64 - 79 - 66
Resultado da Quina de sexta (05/12/25): Concurso 6895
73 - 67 - 38 - 64 - 15
Resultado da Quina de quinta (04/12/25): Concurso 6894
24 - 33 - 44 - 22 - 69
Resultado da Quina de quarta (03/12/25): Concurso 6893
72 - 06 - 68 - 31 - 64
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
