Lotofácil tem resultado hoje, quinta (01/01/26)? Entenda

O Concurso 3577 da Lotofácil não será realizado hoje, quinta, 1º de janeiro de 2026 (01/02/26). O sorteio acontece na sexta-feira, 2 de janeiro (02/01/26). O valor do prêmio ainda não foi divulgado durante a produção desta matéria.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 17 horas.