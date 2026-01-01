Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil tem resultado hoje, quinta (01/01/26)? Entenda

O Concurso 3577 da Lotofácil não será realizado hoje, quinta, 1º de janeiro de 2026 (01/01/26). Saiba quando os próximos números serão sorteados pela Caixa
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
O Concurso 3577 da Lotofácil não será realizado hoje, quinta, 1º de janeiro de 2026 (01/02/26). O sorteio acontece na sexta-feira, 2 de janeiro (02/01/26). O valor do prêmio ainda não foi divulgado durante a produção desta matéria.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 17 horas.

Resultado da Lotofácil quarta (31/12/25): Concurso 3576

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil terça (30/12/25): Concurso 3575

02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25

Resultado da Lotofácil segunda (29/12/25): Concurso 3574

15 - 21 - 03 - 25 - 06 - 05 - 13 - 04 - 20 - 17 - 08 - 12 - 18 - 01 - 16

Resultado da Lotofácil sábado (27/12/25): Concurso 3573

22 - 14 - 07 - 08 - 10 - 17 - 20 - 12 - 23 - 01 - 25 - 15 - 02 - 11 - 16

Resultado da Lotofácil sexta (26/12/25): Concurso 3572

07 - 15 - 12 - 10 - 16 - 22 - 24 - 01 - 05 - 17 - 19 - 18 - 02 - 14 - 04

Resultado da Lotofácil quarta (24/12/25): Concurso 3571

12 - 17 - 20 - 14 - 22 - 24 - 08 -05 - 02 - 03 - 06 - 04 - 11 -13 -25

Resultado da Lotofácil terça (23/12/25): Concurso 3570

19 - 18 - 03 - 13 - 06 - 10 - 21 - 01 - 11 - 05 - 24 - 20 - 02 - 15 - 22

Resultado da Lotofácil segunda (22/12/25): Concurso 3569

02 - 01 - 15 - 14 - 03 - 10 - 17 - 08 - 19 - 20 - 18 - 05 - 04 - 06 - 24

Resultado da Lotofácil sábado (20/12/25): Concurso 3568

10 - 08 - 06 - 24 - 18 - 20 - 19 - 13 - 22 - 01 - 11 - 02 - 05 - 04 - 07

Resultado da Lotofácil sexta (19/12/25): Concurso 3567

01 - 02 - 18 - 25 - 04 - 09 - 20 - 08 - 19 - 12 - 14 - 10 - 24 - 15 - 11

Resultado da Lotofácil quinta (18/12/25): Concurso 3566

12 - 24 - 04 - 20 - 17 - 22 - 02 - 01 - 13 - 15 - 14 - 07 - 21 - 08 - 23

Resultado da Lotofácil quarta (17/12/25): Concurso 3565

10 - 23 - 16 - 01 - 25 - 22 - 04 - 17 - 24 - 20 - 13 - 18 - 11 - 21 - 19

Resultado da Lotofácil terça (16/12/25): Concurso 3564

07 - 05 - 19 - 25 - 20 - 14 - 24 - 23 - 11 - 08 - 06 - 21 - 12 - 09 - 13

Resultado da Lotofácil segunda (15/12/25): Concurso 3563

01 - 15 - 09 - 12 - 21 - 23 - 04 - 20 - 11 - 13 - 25 - 10 - 03 - 17 - 19

Resultado da Lotofácil sábado (13/12/25): Concurso 3562

11 - 14 - 15 - 13 - 07 - 05 - 22 - 19 - 06 - 10 - 03 - 12 - 23 - 25 - 09

Resultado da Lotofácil sexta (12/12/25): Concurso 3561

25 - 07 - 16 - 08 - 01 - 15 - 02 - 18 - 10 - 20 - 04 - 06 - 21 - 17 - 05

Resultado da Lotofácil quinta (11/12/25): Concurso 3560

17 - 11 - 03 - 08 - 24 - 07 - 13 - 06 - 12 - 01 - 18 - 23 - 10 - 04 - 19

Resultado da Lotofácil quarta (10/12/25): Concurso 3559

06 - 20 - 19 - 09 - 11 - 01 - 14 - 16 - 24 - 10 - 02 - 13 - 25 - 08 - 15

Resultado da Lotofácil terça (09/12/25): Concurso 3558

13 - 22 - 04 - 20 - 12 - 03 - 25 - 24 - 18 - 14 - 09 - 15 - 23 - 07 - 02

Resultado da Lotofácil segunda (08/12/25): Concurso 3557

22 - 06 - 21 - 16 - 07 - 13 - 10 - 05 - 09 - 20 - 15 - 17 - 14 - 19 - 24

Resultado da Lotofácil sábado (06/12/25): Concurso 3556

10 - 23 - 09 - 17 - 04 - 19 - 01 - 16 - 05 - 02 - 07 - 14 - 03 - 12 - 21

Resultado da Lotofácil sexta (05/12/25): Concurso 3555

08 - 14 - 15 - 03 - 01 - 07 - 13 - 20 - 23 - 18 - 19 - 04 - 10 - 02 - 24

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3575, terça, 30 de dezembro (30/12/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3574, segunda, 29 de dezembro (29/12/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3573, sábado, 27 de dezembro (27/12/25)

