Lotomania 2861 de hoje (12/12); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Lotomania 2861 de hoje (12/12); prêmio de R$ 2,3 milhõesResultado da loteria Lotomania, concurso 2861, hoje, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 (12/12/25). O prêmio é de R$ 2,3 milhões
Resultado da Lotomania, concurso 2861, hoje, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 (12/12/25). O prêmio será de R$ 2,3 milhões.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Lotomania hoje (12/12/25): Concurso 2861
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Lotomania quarta (10/12/25): Concurso 2860
14 - 98 - 05 - 79 - 66 - 47 - 39 - 00 - 29 - 25 - 80 - 06 - 72 - 01 - 09 - 12 - 67 - 22 - 31 - 34
Resultado Lotomania segunda (08/12/25): Concurso 2859
20 - 14 - 90 - 31 - 11 - 73 - 19 - 51 - 99 - 77 - 68 - 32 - 17 - 41 - 02 - 75 - 98 - 28 - 12 - 55
Resultado Lotomania sexta (05/12/25): Concurso 2858
61 - 25 - 08 - 09 - 52 - 89 - 43 - 93 - 67 - 20 - 88 - 77 - 58 - 44 - 03 - 90 - 06 - 24 - 01 - 66
Resultado Lotomania quarta (03/12/25): Concurso 2857
87 - 36 - 20 - 80 - 82 - 52 - 12 - 34 - 99 - 22 - 95 - 92 - 13 - 77 - 96 - 26 - 74 - 69 - 30 - 04
Resultado Lotomania segunda (01/12/25): Concurso 2856
42 - 15 - 99 - 04 - 12 - 08 - 85 - 79 - 53 - 98 - 09 - 43 - 72 - 14 - 10 - 93 - 02 - 00 - 69 - 67
Resultado Lotomania sexta (28/11/25): Concurso 2855
73 - 81 - 67 - 50 - 96 - 62 - 53 - 43 - 86 - 47 - 12 - 42 - 15 - 29 - 45 - 03 - 20 - 75 - 87 - 08
Resultado Lotomania quarta (26/11/25): Concurso 2854
57 - 38 - 26 - 04 - 88 - 28 - 89 - 02 - 42 - 07 - 68 - 40 - 18 - 05 - 25 - 54 - 37 - 50 - 73 - 76
Resultado Lotomania segunda (24/11/25): Concurso 2853
53 - 37 - 52 - 41 - 90 - 77 - 57 - 73 - 66 - 27 - 68 - 87 - 60 - 71 - 79 - 62 - 43 - 82 - 11 - 95
Resultado Lotomania sexta (21/11/25): Concurso 2852
33 - 94 - 53 - 01 - 90 - 21 - 20 - 04 - 38 - 99 - 17 - 06 - 55 - 75 - 25 - 43 - 02 - 67 - 37 - 83
Resultado Lotomania quarta (19/11/25): Concurso 2851
62 - 24 - 37 - 87 - 43 - 15 - 60 - 85 - 40 - 94 - 08 - 02 - 34 - 81 - 51 - 20 - 30 - 25 - 67 - 77
Resultado Lotomania segunda (17/11/25): Concurso 2850
75 - 91 - 41 - 52 - 32 - 72 - 28 - 85 - 68 - 71 - 61 - 64 - 34 - 83 - 58 - 15 - 62 - 31 - 18 - 01
Resultado Lotomania sexta (14/11/25): Concurso 2849
23 - 58 - 66 - 18 - 25 - 91 - 74 - 54 - 53 - 60 - 71 - 34 - 88 - 42 - 11 - 67 - 39 - 16 - 90 - 35
Resultado Lotomania quarta (12/11/25): Concurso 2848
66 - 49 - 38 - 64 - 37 - 01 - 25 - 08 - 19 - 74 - 59 - 52 - 85 - 27 - 92 - 47 - 02 - 21 - 88 - 07
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
