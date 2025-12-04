Timemania 2327 de hoje (04/11/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Timemania, Concurso 2327 é divulgado na noite de hoje, quinta, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25). Prêmio é de R$ 58 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

O resultado do Concurso Timemania 2327 é divulgado hoje, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25). Prêmio de R$ 58 milhões.

Resultado Timemania hoje (04/12/25): Competição 2327



A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:

Resultado Timemania terça (02/12/25): Competição 2326



71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52



Time: 71 - São Paulo/SP

Resultado Timemania sábado (29/11/25): Competição 2325



73 - 42 - 11 - 40 - 13 - 66 - 67

Time: 21 - CAMPINENSE/PB

Resultado Timemania quinta (27/11/25): Competição 2324



42 - 18 - 65 - 05 - 67 - 76 - 50



Time: 48 - Juazeirense/BA

Resultado Timemania terça (25/11/25): Competição 2323



33 - 60 - 13 - 52 - 65 - 66 - 79

Time: 62 - Portuguesa/RJ

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.