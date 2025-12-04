Timemania 2327 de hoje (04/11/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2327 de hoje (04/11/25); prêmio de R$ 58 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2327 é divulgado na noite de hoje, quinta, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25). Prêmio é de R$ 58 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (04/12/25): Competição 2327
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado Timemania terça (02/12/25): Competição 2326
- 71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52
- Time: 71 - São Paulo/SP
Resultado Timemania sábado (29/11/25): Competição 2325
- 73 - 42 - 11 - 40 - 13 - 66 - 67
- Time: 21 - CAMPINENSE/PB
Resultado Timemania quinta (27/11/25): Competição 2324
- 42 - 18 - 65 - 05 - 67 - 76 - 50
- Time: 48 - Juazeirense/BA
Resultado Timemania terça (25/11/25): Competição 2323
- 33 - 60 - 13 - 52 - 65 - 66 - 79
- Time: 62 - Portuguesa/RJ
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
