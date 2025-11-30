Resultado da Tele Sena Semanal: números e prêmio do 80º sorteio

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 30; números e prêmio do 80º sorteioTele Sena Semanal: resultado do 80º sorteio é divulgado hoje, domingo, 30 de novembro de 2025 (30/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 80º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 30 de novembro de 2025 (30/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (30/11/25): 80º sorteio
Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial e você pode conferir os números nesse mesmo link.
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (23/11/25): 79º sorteio
1ª Rodada
01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
2ª Rodada
01 - 02 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
Como funciona a Tele Sena Semanal
A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.
Prêmios da Tele Sena Semanal
Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.