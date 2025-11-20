Quina 6883 tem resultado hoje (20/11/25)? Entenda

Quina 6883 não tem resultado divulgado hoje, quinta-feira, dia 20 de movembro de 2025 (20/11/25); entenda

Sorteio não será realizado devido ao feriado do Dia da Consciência Negra , que ocorre nesta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025 (20/11/25).

O resultado da Quina, Concurso 6883 não ocorre hoje, quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025 (20/11/25). O próximo sorteio ocorrerá apenas na sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025 (21/11/25).

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.