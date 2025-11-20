Lotofácil 3543 tem resultado hoje (20/11/25)? Entenda

Lotofácil Concurso 3543 não tem resultado divulgado hoje, quinta-feira, dia 20 de movembro de 2025 (20/11/25); entenda

O resultado da Lotofácil Concurso 3543 não ocorre hoje, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 (20/11/25). O próximo sorteio ocorrerá apenas na segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025 (24/11/25).

Sorteio não será realizado devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, que ocorre nesta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025 (20/11/25).