Timemania 2321 de hoje (18/11/25); Veja resultado e prêmio

O resultado do Concurso Timemania 2321 é divulgado hoje, terça, 18 de novembro de 2025 (18/11/25). Prêmio de R$ 49 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania terça (11/11/25): Competição 2319

Números sorteados: 35 - 48 - 60 - 79 - 67 - 43 - 38 Time do coração: 29 - Coritiba/PR Resultado Timemania sábado (08/11/25): Competição 2318

Números sorteados: 48 - 37 - 60 -17 - 08 - 59 - 01

Time do coração: 74 - Tocantinópolis/TO Resultado Timemania quinta (06/11/25): Competição 2317

Números sorteados: 04 - 66 - 68 - 41 - 51 - 38 - 06 Time do coração: 19 - Brasiliense/DF