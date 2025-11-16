Tele Sena Semanal: resultado de hoje (16/11) do 78º sorteio

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (16/11); números e prêmio do 78º sorteioTele Sena Semanal: resultado do 78º sorteio é divulgado hoje, domingo, 16 de novembro de 2025 (16/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 78º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 16 de novembro de 2025 (16/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (16/11/25): 78º sorteio
Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial.
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (09/11/25): 77º sorteio
1ª Rodada
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19- 20 - 21
2ª Rodada
02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
Como funciona a Tele Sena Semanal
A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.
Os sorteios acontecem aos domingos, às 20h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.
Prêmios da Tele Sena Semanal
Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.