Tele Sena Semanal: resultado de hoje (16/11) do 78º sorteio

Tele Sena Semanal: resultado do 78º sorteio é divulgado hoje, domingo, 16 de novembro de 2025 (16/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios

O resultado do 78º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 16 de novembro de 2025 (16/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (16/11/25): 78º sorteio



Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial.