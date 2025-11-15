Sorteios das Loterias Caixa sábado (15/11); saiba se acontecerão

Sorteios das Loterias Caixa neste sábado (15/11) não ocorrerão por causa do feriadoNeste sábado, 15, é o dia da Proclamação da República; entenda se haverá mudança na programação dos sorteios das loterias da Caixa
Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal ocorrem de segunda a sábado, com exceção neste sábado, 15.
Pelo feriado nacional da Proclamação da República, não haverá sorteios. Veja as novas datas:
- Mega-Sena - Sorteio 2.941 - terça, 18
- +Milionária - Sorteio 304 - quarta, 19
- Lotofácil - Sorteio 3540 - segunda, 17
- Quina - Sorteio 6880 - segunda, 17
- Timemania - Sorteio 2321 - terça, 18
- Dia de Sorte - Sorteio 1142 - terça, 18
- Dupla Sena - Sorteio 2887 - segunda, 17
Com a mudança na programação, sorteios que aconteceriam no sábado, 15, aconteceram nesta sexta.
