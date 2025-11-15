Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sorteios das Loterias Caixa sábado (15/11); saiba se acontecerão

Sorteios das Loterias Caixa neste sábado (15/11) não ocorrerão por causa do feriado

Neste sábado, 15, é o dia da Proclamação da República; entenda se haverá mudança na programação dos sorteios das loterias da Caixa
Atualizado às Autor Júlia Honorato
Júlia Honorato Autor
Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal ocorrem de segunda a sábado, com exceção neste sábado, 15. 

Pelo feriado nacional da Proclamação da República, não haverá sorteios. Veja as novas datas:

  • Mega-Sena - Sorteio 2.941 - terça, 18
  • +Milionária - Sorteio 304 - quarta, 19
  • Lotofácil - Sorteio 3540 - segunda, 17
  • Quina - Sorteio 6880 - segunda, 17
  • Timemania - Sorteio 2321 - terça, 18
  • Dia de Sorte - Sorteio 1142 - terça, 18
  • Dupla Sena - Sorteio 2887 - segunda, 17

Loterias Caixa: confira resultados dos sorteios

Com a mudança na programação, sorteios que aconteceriam no sábado, 15, aconteceram nesta sexta. 

