Mega Sena 2940 de hoje (13/11/25): Confira resultado e prêmio

O resultado da Mega Sena Concurso 2940 é divulgado nesta quinta-feira, 13 de novembro de 2025 (13/11/25). O prêmio está em R$ 100 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (13/11/25): Concurso 2940

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Mega Sena de terça (11/11/25): Concurso 2939

33 - 42 - 31 - 49 - 22 - 37

Resultado da Mega Sena de sábado (08/11/25): Concurso 2938

35 - 10 - 15 - 14 - 56 - 44 Resultado da Mega Sena de quinta (06/11/25): Concurso 2937

12 - 52 - 26 - 34 - 44 - 17 Resultado da Mega Sena de terça (04/11/25): Concurso 2936

29 - 32 - 04 - 15 - 09 - 07