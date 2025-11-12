Quina 6877 de hoje (12/11/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Quina 6877 de hoje (12/11/25); prêmio é de R$ 9,2 milhõesQuina, Concurso 6877, resultado desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). O prêmio é de R$ 9,2 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (12/11/25): Concurso 6877
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de terça (11/11/25): Concurso 6876
01 - 11 -17 -22 - 46
Resultado da Quina de segunda (10/11/25): Concurso 6875
64 - 22 - 09 - 23 - 34
Resultado da Quina de sábado (08/11/25): Concurso 6874
03 - 61 - 63 - 65 - 36
Resultado da Quina de sexta (07/11/25): Concurso 6873
35 - 28 - 09 - 36 - 24
Resultado da Quina de quinta (06/11/25): Concurso 6872
26 - 03 - 44 - 06 - 37
Resultado da Quina de quarta (05/11/25): Concurso 6871
44 - 07 - 45 - 31 - 21
Resultado da Quina de terça (04/11/25): Concurso 6870
46 - 18 - 42 - 20 - 19
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
