Quina 6877 de hoje (12/11/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Quina 6877 de hoje (12/11/25); prêmio é de R$ 9,2 milhões

Quina, Concurso 6877, resultado desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). O prêmio é de R$ 9,2 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6877 desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). O prêmio será de R$ 9,2 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (12/11/25): Concurso 6877

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de terça (11/11/25): Concurso 6876

01 - 11 -17 -22 - 46

Resultado da Quina de segunda (10/11/25): Concurso 6875

64 - 22 - 09 - 23 - 34

Resultado da Quina de sábado (08/11/25): Concurso 6874

03 - 61 - 63 - 65 - 36

Resultado da Quina de sexta (07/11/25): Concurso 6873

35 - 28 - 09 - 36 - 24

Resultado da Quina de quinta (06/11/25): Concurso 6872

26 - 03 - 44 - 06 - 37

Resultado da Quina de quarta (05/11/25): Concurso 6871

44 - 07 - 45 - 31 - 21

Resultado da Quina de terça (04/11/25): Concurso 6870

46 - 18 - 42 - 20 - 19

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

