Timemania 2319 de hoje (11/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2319 de hoje (11/11/25); prêmio de R$ 46 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2319 é divulgado na noite de hoje, terça, 11 de novembro de 2025 (11/11/25). Prêmio é de R$ 46 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (11/11/25): Competição 2319
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado Timemania sábado (08/11/25): Competição 2318
48 - 37 - 60 -17 - 08 - 59 - 01
74 - Tocantinópolis/TO
Resultado Timemania quinta (06/11/25): Competição 2317
Números sorteados: 04 - 66 - 68 - 41 - 51 - 38 - 06
Time do coração: 19 - Brasiliense/DF
Resultado Timemania terça (04/11/25): Competição 2316
Números sorteados: 73 - 58 - 25 - 24 - 42 - 28 - 78
Time do coração: 02 - Altos/PI
Resultado Timemania sábado (1°/11/25): Competição 2315
Números sorteados: 66 - 78 - 54 - 12 - 49 - 41 - 03
Time do coração: 18 - Brasil/RS
Resultado Timemania quinta (30/10/25): Competição 2314
Números sorteados: 34 - 38 - 36 - 60 - 26 - 74 - 30
Time do coração: 39 - FLORESTA/CE
Resultado Timemania terça (28/10/25): Competição 2313
Números sorteados: 33 - 70 - 68 - 32 - 03 - 06 - 02
Time do coração: 02 - Coritiba/PR
Resultado Timemania sábado (25/10/25): Competição 2312
Números sorteados: 59 - 65 - 06 - 10 - 05 - 74 - 21
Time do coração: 18 - Brasil/RS
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
