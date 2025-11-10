Lotofácil 3535 de hoje (10/11/25); Confira resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3535: resultado divulgado hoje, segunda, 10 de novembro de 2025 (10/11/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3535 é divulgado hoje, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 (10/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Resultado da Lotofácil hoje (10/11/25): Concurso 3535 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil sábado (08/11/25): Concurso 3534

12 - 22 - 01 - 19 - 03 - 13 - 07 - 11 - 15 - 21 - 20 - 14 - 09 - 16 - 17 Resultado da Lotofácil sexta (07/11/25): Concurso 3533

22 - 25 - 19 - 15 - 06 - 01 - 11 - 13 - 03 - 05 - 23 - 08 - 14 - 20 - 12