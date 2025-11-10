Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3535 de hoje (10/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3535 de hoje (10/11/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil Concurso 3535 é divulgado hoje, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 (10/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Autor
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado da Lotofácil Concurso 3535 é divulgado hoje, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 (10/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Leia mais

Resultado da Lotofácil hoje (10/11/25): Concurso 3535

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil sábado (08/11/25): Concurso 3534

12 - 22 - 01 - 19 - 03 - 13 - 07 - 11 - 15 - 21 - 20 - 14 - 09 - 16 - 17

Resultado da Lotofácil sexta (07/11/25): Concurso 3533

22 - 25 - 19 - 15 - 06 - 01 - 11 - 13 - 03 - 05 - 23 - 08 - 14 - 20 - 12

Resultado da Lotofácil quinta (06/11/25): Concurso 3532

10 - 25 - 03 - 07 - 14 - 04 - 12 - 17 - 11 - 23 - 08 - 05 - 02 - 15 - 06

Resultado da Lotofácil quarta (05/11/25): Concurso 3531

05 - 08 - 16 - 04 - 03 - 19 - 18 - 07 - 15 - 12 - 11 - 10 - 14 - 01 - 22

Resultado da Lotofácil terça (04/11/25): Concurso 3530

16 - 20 - 11 - 23 - 02 - 05 - 01 - 24 - 22 - 07 - 13 - 15 - 03 - 25 - 12

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3534, sábado, 8 de novembro (08/11/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3533, sexta, 7 de novembro (07/11/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3532, quinta, 6 de novembro (06/11/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

https://www.opovo.com.br/noticias/economia/loteria/2025/11/10/quina-6875-de-hoje-10-11-25-veja-resultado-e-premio.html

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar