Lotofácil 3533 de hoje (07/11/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3533 é divulgado hoje, sexta, 7 de novembro de 2025 (07/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão

/ Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.