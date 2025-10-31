Lotofácil 3527 de hoje (31/10/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3527 de hoje (31/10/25); prêmio de R$ 5 milhõesResultado da Lotofácil Concurso 3527 é divulgado hoje, sexta, 31 de outubro de 2025 (31/10/25). O prêmio é de R$ 5 milhões
O resultado da Lotofácil Concurso 3527 é divulgado hoje, sexta, 31 de outubro de 2025 (31/10/25). O prêmio é de R$ 5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (31/10/25): Concurso 3527
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil quinta (30/10/25): Concurso 3526
21 - 01 - 18 - 10 - 22 - 07 - 23 - 15 - 08 - 19 - 20 - 03 - 14 - 17 - 12
Resultado da Lotofácil quarta (29/10/25): Concurso 3525
17 - 18 - 14 - 24 - 02 - 01 - 11 - 07 - 10 - 15 - 23 - 21 - 16 - 03 - 20
Resultado da Lotofácil terça (28/10/25): Concurso 3524
07 - 09 - 05 - 22 - 24 - 02 - 16 - 18 - 15 - 13 - 04 - 12 - 17 - 14 - 03
Resultado da Lotofácil segunda (27/10/25): Concurso 3523
23 - 11 - 17 - 14 - 10 - 19 - 15 - 12 - 05 - 06 - 16 - 25 - 09 - 24 - 08
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Quina 6867 de hoje (31/10/25); prêmio é de R$ 34 milhões
- Resultado da Super Sete 766 de hoje (31/10); prêmio é de R$ 3,5 milhões
- Resultado da Lotomania 2843 de hoje (31/10); prêmio de R$ 7,5 milhões
- Resultado da Dupla Sena 2880 de hoje (31/10); prêmio é de R$ 800 mil
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
