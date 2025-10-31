Lotofácil 3527 de hoje (31/10/25); Veja resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3527: resultado divulgado hoje, sexta, 31 de outubro de 2025 (31/10/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3527 é divulgado hoje, sexta, 31 de outubro de 2025 (31/10/25). O prêmio é de R$ 5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.