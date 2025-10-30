Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Sorte 1135 de hoje (30/10/25); Confira resultado e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1135 de hoje (30/10/25); prêmio de R$ 600 mil

Dia de Sorte, Concurso 1135, resultado de hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). O prêmio é de R$ 600 mil
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Arthur Albano e Júlia Honorato
Tipo Notícia

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1135 é divulgado hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). O prêmio é de R$ 600 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (30/10/25): Concurso 1135

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado do Dia de Sorte hoje (28/10/25): Concurso 1134

Números da sorte: 02 - 24 - 28 - 31 - 20 - 10 - 14

Mês da sorte: 08 - Agosto

Resultado do Dia de Sorte sábado (25/10/25): Concurso 1133

Números da sorte: 12 - 21 - 04 - 08 - 26 - 10 - 20

Mês da sorte: 04 - Abril

Resultado do Dia de Sorte quinta (23/10/25): Concurso 1132

Números da sorte: 06 - 13 - 17 - 29 - 04 - 23 - 26

Mês da sorte: 01 - Janeiro

Resultado do Dia de Sorte terça (21/10/25): Concurso 1131

Números da sorte: 13 - 26 - 07 - 11 - 20 - 06 - 12

Mês da sorte: 07 - Julho

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Dia de Sorte: apostas online

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1134, terça, 28 de outubro (28/10/2025)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1133, sábado, 25 de outubro (25/10/25)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1132, quinta, 23 de outubro (23/10/25)

