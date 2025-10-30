Dia de Sorte 1135 de hoje (30/10/25); Confira resultado e prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1135, resultado de hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1135 é divulgado hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). O prêmio é de R$ 600 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (30/10/25): Concurso 1135

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado do Dia de Sorte hoje (28/10/25): Concurso 1134

Números da sorte: 02 - 24 - 28 - 31 - 20 - 10 - 14 Mês da sorte: 08 - Agosto Resultado do Dia de Sorte sábado (25/10/25): Concurso 1133

Números da sorte: 12 - 21 - 04 - 08 - 26 - 10 - 20

Mês da sorte: 04 - Abril Resultado do Dia de Sorte quinta (23/10/25): Concurso 1132

Números da sorte: 06 - 13 - 17 - 29 - 04 - 23 - 26 Mês da sorte: 01 - Janeiro