Timemania 2314 de hoje (30/10/25); Saiba resultado e prêmio

O resultado do Concurso Timemania 2314 é divulgado hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). Prêmio de R$ 41 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (30/10/25): Competição 2314

Resultado Timemania terça (28/10/25): Competição 2313

Números sorteados: 33 - 70 - 68 - 32 - 03 - 06 - 02 Time do coração: 02 - Coritiba/PR Resultado Timemania sábado (25/10/25): Competição 2312

Números sorteados: 59 - 65 - 06 - 10 - 05 - 74 - 21

Time do coração: 18 - Brasil/RS Resultado Timemania quinta (23/10/25): Competição 2311

Números sorteados: 71 - 68 - 32 - 72 - 37 - 17 - 34 Time do coração: 53 - NÁUTICO/PE