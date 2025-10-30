Timemania 2314 de hoje (30/10/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2314 de hoje (30/10/25); prêmio de R$ 41 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2314 é divulgado na noite de hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). Prêmio é de R$ 41 milhões
O resultado do Concurso Timemania 2314 é divulgado hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). Prêmio de R$ 41 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (30/10/25): Competição 2314
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado Timemania terça (28/10/25): Competição 2313
Números sorteados: 33 - 70 - 68 - 32 - 03 - 06 - 02
Time do coração: 02 - Coritiba/PR
Resultado Timemania sábado (25/10/25): Competição 2312
Números sorteados: 59 - 65 - 06 - 10 - 05 - 74 - 21
Time do coração: 18 - Brasil/RS
Resultado Timemania quinta (23/10/25): Competição 2311
Números sorteados: 71 - 68 - 32 - 72 - 37 - 17 - 34
Time do coração: 53 - NÁUTICO/PE
Resultado Timemania terça (21/10/25): Competição 2310
Números sorteados: 55 - 66 - 17 - 47 - 62 - 44 - 02
Time do coração: 77 - VILA NOVA/GO
Resultado Timemania sábado (18/10/25): Competição 2309
Números sorteados: 45 - 39 - 03 - 22 - 77 - 21 - 02
Time do coração: 50 - LONDRINA/PR
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
