Timemania 2314 de hoje (30/10/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2314 de hoje (30/10/25); prêmio de R$ 41 milhões

Resultado da Timemania, Concurso 2314 é divulgado na noite de hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). Prêmio é de R$ 41 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Tipo Notícia

O resultado do Concurso Timemania 2314 é divulgado hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/25). Prêmio de R$ 41 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (30/10/25): Competição 2314

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:

Resultado Timemania terça (28/10/25): Competição 2313

Números sorteados: 33 - 70 - 68 - 32 - 03 - 06 - 02

Time do coração: 02 - Coritiba/PR

Resultado Timemania sábado (25/10/25): Competição 2312

Números sorteados: 59 - 65 - 06 - 10 - 05 - 74 - 21

Time do coração: 18 - Brasil/RS

Resultado Timemania quinta (23/10/25): Competição 2311

Números sorteados: 71 - 68 - 32 - 72 - 37 - 17 - 34

Time do coração: 53 - NÁUTICO/PE

Resultado Timemania terça (21/10/25): Competição 2310

Números sorteados: 55 - 66 - 17 - 47 - 62 - 44 - 02

Time do coração: 77 - VILA NOVA/GO

Resultado Timemania sábado (18/10/25): Competição 2309

Números sorteados: 45 - 39 - 03 - 22 - 77 - 21 - 02

Time do coração: 50 - LONDRINA/PR

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

>> Resultado da Timemania, Concurso 2313, terça, 28 de outubro (28/10/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2312, sábado, 25 de outubro (25/10/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2311, quinta, 23 de outubro (23/10/25)

