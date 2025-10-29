Super Sete 765 de hoje (29/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da loteria Super Sete, concurso 765, hoje, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 765, hoje, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). O prêmio é de R$ 3,4 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (29/10/25): Concurso 765

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes: Resultado Super Sete segunda (27/10/25): Concurso 764

C-1: 0

C-2: 4

C-3: 5

C-4: 3

C-5: 1

C-6: 8

C-7: 5 Resultado Super Sete sexta (24/10/25): Concurso 763

C-1: 3

C-2: 9

C-3: 0

C-4: 7

C-5: 3

C-6: 5

C-7: 2 Resultado Super Sete quarta (22/10/25): Concurso 762 C-1: 7

C-2: 7

C-3: 5

C-4: 3

C-5: 1

C-6: 0

C-7: 2

No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos. Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas. A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos.