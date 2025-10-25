Dia de Sorte 1133: resultado e prêmio de hoje (25/10)

Dia de Sorte, Concurso 1133, resultado de hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25). O prêmio é de R$ 200 mil

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1133 é divulgado hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25). O prêmio é de R$ 200 mil.

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado do Dia de Sorte quinta (09/10/25): Concurso 1126



Números da sorte: 25 - 15 - 18 - 04 - 19 - 03 - 21

Mês de Sorte: Julho

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Dia de Sorte: apostas online

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

