Dia de Sorte 1133: resultado e prêmio de hoje (25/10)

Resultado do Dia de Sorte 1133 de hoje (25/10/25); prêmio de R$ 200 milDia de Sorte, Concurso 1133, resultado de hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25). O prêmio é de R$ 200 mil
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1133 é divulgado hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25). O prêmio é de R$ 200 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (25/10/25): Concurso 1133
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado do Dia de Sorte quinta (23/10/25): Concurso 1132
Números da sorte: 06 - 13 - 17 - 29 - 04 - 23 - 26
Mês da sorte: 01 - Janeiro
Resultado do Dia de Sorte terça (21/10/25): Concurso 1131
Números da sorte: 13 - 26 - 07 - 11 - 20 - 06 - 12
Mês da sorte: 07 - Julho
Resultado do Dia de Sorte sábado (18/10/25): Concurso 1130
Números da sorte: 30 - 10 - 27 - 07 - 12 - 14 - 04
Mês da sorte: 11 - Novembro
Resultado do Dia de Sorte quinta (16/10/25): Concurso 1129
Números da sorte: 16 – 05 – 07 – 10 – 04 – 25 – 31
Mês de Sorte: 07 – Julho
Resultado do Dia de Sorte terça (14/10/25): Concurso 1128
Números da sorte: 16 – 09 – 17 – 10 – 19 – 24 – 20
Mês de Sorte: 04 – Abril
Resultado do Dia de Sorte sábado (11/10/25): Concurso 1127
Números da sorte: 19 – 31 – 07 – 06 – 28 – 25 – 11
Mês de Sorte: 03 – Março
Resultado do Dia de Sorte quinta (09/10/25): Concurso 1126
Números da sorte: 25 - 15 - 18 - 04 - 19 - 03 - 21
Mês de Sorte: Julho
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Mega Sena 2932 de hoje (25/10/25): prêmio é de R$ 95 milhões
- Resultado da Timemania 2312 de hoje (25/10/25); prêmio de R$ 39 milhões
- Resultado da +Milionária 297 de hoje (25/10/25); prêmio de R$ 10 milhões
- Resultado da Lotofácil 3522 de hoje (25/10/25); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Quina 6862 de hoje (25/10/25); prêmio é de R$ 17,5 milhões
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
Resultados anteriores do Dia de Sorte
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1131, terça, 21 de outubro (21/10/25)
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1130, sábado, 18 de outubro (18/10/25)
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1129, quinta, 16 de outubro (16/10/25)