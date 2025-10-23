Quina 6860 de hoje (23/10); Confira resultado e prêmio

Quina, Concurso 6860, resultado de hoje, quinta, 23 de outubro de 2025 (23/10/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6860 desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025 (23/10/25). O prêmio será de R$ 14,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (23/10/25): Concurso 6860

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes: Resultado da Quina de quarta (22/10/25): Concurso 6859

33 - 39 - 36 - 79 - 23 Resultado da Quina de terça (21/10/25): Concurso 6858

55 - 70 - 80 - 31 - 78 Resultado da Quina de segunda (20/10/25): Concurso 6857

32 - 41 - 34 - 46 - 21