Lotofácil 3513 de hoje (15/10/25); Veja resultado e prêmio

O resultado da Lotofácil 3514 é divulgado hoje, quinta, 16 de outubro de 2025 (16/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (16/10/25): Concurso 3514
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link:
Resultado da Lotofácil quarta (15/10/25): Concurso 3513
04 – 20 – 24 – 18 – 13 – 14 – 15 – 05 – 11 – 23 – 03 – 07 – 22 – 16 – 06
Resultado da Lotofácil terça (14/10/25): Concurso 3512
06 – 12 – 01 – 17 – 09 – 02 – 19 – 13 – 22 – 05 – 14 – 15 – 20 – 04 – 03
Resultado da Lotofácil segunda (13/10/25): Concurso 3511
19 – 14 – 05 – 20 – 06 – 15 – 13 – 23 – 08 – 03 – 09 – 07 – 24 – 02 – 12
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3513, quarta, 15 de outubro, (15/10/25)
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3512, terça, 14 de outubro (14/10/25)
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3511, segunda, 13 de outubro (13/10/25)
