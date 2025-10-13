Dupla Sena 2872 de hoje (13/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da Dupla Sena 2872 de hoje (13/10); prêmio é de R$ 300 milDupla Sena, Concurso 2872, hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 (13/10/25); prêmio de R$ 300 mil
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Dupla Sena hoje (13/10/25): Concurso 2872
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Dupla Sena sexta (10/10/25): Concurso 2871
Primeiro sorteio: 08 - 22 - 31 - 01 - 33 - 35
Segundo sorteio: 05 - 07 - 32 - 33 - 14 - 43
Resultado Dupla Sena quarta (08/10/25): Concurso 2870
Primeiro sorteio: 43 - 28 - 45 - 07 - 36 - 25
Segundo sorteio: 20 - 45 - 21 - 44 - 39 - 34
Resultado Dupla Sena segunda (06/10/25): Concurso 2869
Primeiro sorteio: 18 - 27 - 42 - 30 - 17 - 31
Segundo sorteio: 27 - 23 - 19 - 11 - 15 - 05
Resultado Dupla Sena sexta (03/10/25): Concurso 2868
Primeiro sorteio: 27 - 08 - 35 - 17 - 09 - 43
Segundo sorteio: 34 - 38 - 33 - 02 - 18 - 13
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Resultados anteriores da Dupla Sena
