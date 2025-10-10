Super Sete 757 de hoje (10/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da loteria Super Sete, concurso 757, hoje, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 (10/10/25). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 757, hoje, sexta, 10 de outubro de 2025 (10/10/25). O prêmio é de R$ 2,1 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (10/10/25): Concurso 757

C-1: 0

C-2: 7

C-3: 3

C-4: 0

C-5: 9

C-6: 7

C-7: 3 Resultado Super Sete segunda (06/10/25): Concurso 755

C-1: 6

C-2: 5

C-3: 4

C-4: 1

C-5: 0

C-6: 3

C-7: 4 Resultado Super Sete sexta (03/10/25): Concurso 754 C-1: 0

C-2: 6

C-3: 8

C-4: 4

C-5: 6

C-6: 8

C-7: 0

Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas. A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos. Enquanto isso, quem tiver sete acertos leva 55% da premiação. O prêmio total, somando as faixas fixas e proporcionais, corresponde a 43,35% da arrecadação. Caso não haja premiados na faixa principal, de sete acertos, o prêmio acumula para o próximo sorteio.