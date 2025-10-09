Resultado da Lotofácil 3508 hoje (09/10/25); veja números

Resultado da Lotofácil 3508 de hoje (09/10/25); prêmio de R$ 1,8 milhãoConfira o resultado da Lotofácil Concurso 3508 de hoje, quinta, 9 de outubro de 2025 (09/10/25). O prêmio será de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil 3508 é divulgado hoje, quinta, 9 de outubro de 2025 (09/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (09/10/25): Concurso 3508
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link:
Resultado da Lotofácil quarta (08/10/25): Concurso 3507
04 - 12 - 24 - 10 - 18 - 22 - 09 - 17 - 21 - 07 - 02 - 25 - 11 - 03 - 19
Resultado da Lotofácil terça (07/10/25): Concurso 3506
16 - 25 - 22 - 06 - 05 - 17 - 23 - 11 - 24 - 04 - 12 - 03 - 08 - 13 - 18
Resultado da Lotofácil segunda (06/10/25): Concurso 3505
11 - 14 - 07 - 02 - 01 - 21 - 06 - 03 - 23 - 16 - 20 - 08 - 25 - 04 - 09
Resultado da Lotofácil sábado (04/10/25): Concurso 3504
07 - 06 -23 - 12 - 02 - 21 - 22 - 17 - 10 - 09 - 16 - 15 - 04 - 01 - 25
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
