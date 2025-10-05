Tele Sena Semanal hoje (05/10): veja resultado do 72º sorteio

Tele Sena Semanal: resultado do sorteio de hoje, domingo, 05 de outubro de 2025 (05/09/25), pelo SBT. Mais de R$ 1 milhão em prêmios

O resultado do 71º sorteio da Tele Sena Semanal foi divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 05 de outubro de 2025 (05/10/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.

Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial :

GIRO DE R$ 100: 024 GIRO DE R$ 200: 4358 GIRO DE R$ 500: 08062 GIRO DE R$ 1.000: 021037

2º SORTEIO: 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Giro da Semana



GIRO DE R$ 100: 0527

GIRO DE R$ 500: 0697

GIRO DE R$ 1.000: 03781

GIRO DE R$ 20.000: 025772

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (07/09/25): 68º sorteio



1º SORTEIO: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

2º SORTEIO: 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24

Giro da Semana



GIRO DE R$ 100: 0658

GIRO DE R$ 500: 5829

GIRO DE R$ 1.000: 06732

GIRO DE R$ 20.000: 198867

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (31/08/25): 67º sorteio



1º SORTEIO: 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

2º SORTEIO: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Giro da Semana



GIRO DE R$ 100: 1112

GIRO DE R$ 500: 4244

GIRO DE R$ 1.000: 09122

GIRO DE R$ 20.000: 164882

Como jogar na Tele Sena Semanal



Para participar é necessário adquirir o título de capitalização pelas casas lotéricas, pelo aplicativo da Tele Sena ou pelo site oficial. O custo é de R$ 5. O sorteio será realizado em conjunto com a Tele Sena de São João 2024, ou seja, aos domingos, a partir das 11h no SBT.