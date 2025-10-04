Quina Concurso 6844: confira resultado de hoje (04/10) e prêmio

Quina, Concurso 6843, resultado de hoje, sexta, 3 de outubro de 2025 (03/10/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6844 de hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). O prêmio será de R$ 16,7 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (04/10/25): Concurso 6844

59 - 09 - 11 - 05 - 52 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link. Resultado da Quina de sexta (03/10/25): Concurso 6843

14 - 71 - 80 - 45 - 04 Resultado da Quina de quinta (02/10/25): Concurso 6842

12 - 52 - 41 - 33 - 25