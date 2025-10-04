Quina Concurso 6844: confira resultado de hoje (04/10) e prêmio

Resultado da Quina 6844 de hoje (04/10); prêmio de R$ 16,7 milhõesQuina, Concurso 6844, resultado de hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/09/25). O prêmio é de R$ 16,7 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6844 de hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). O prêmio será de R$ 16,7 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (04/10/25): Concurso 6844
59 - 09 - 11 - 05 - 52
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link.
Resultado da Quina de sexta (03/10/25): Concurso 6843
14 - 71 - 80 - 45 - 04
Resultado da Quina de quinta (02/10/25): Concurso 6842
12 - 52 - 41 - 33 - 25
Resultado da Quina de quarta (01/10/25): Concurso 6841
42 - 25 - 12 - 33 - 74
Resultado da Quina de terça (30/09/25): Concurso 6840
43 - 46 - 74 - 36 - 26
Resultado da Quina de segunda (29/09/25): Concurso 6839
44 - 26 - 11 - 28 - 61
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
