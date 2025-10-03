Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6843 de hoje (03/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6843 de hoje (03/10); prêmio de R$ 15 milhões

Quina, Concurso 6843, resultado de hoje, sexta, 3 de outubro de 2025 (03/09/25). O prêmio será de R$ 15 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6843 de hoje, quinta, 3 de outubro de 2025 (03/10/25). O prêmio será de R$ 15 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (03/10/25): Concurso 6843

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado da Quina de hoje (02/10/25): Concurso 6842

12 - 52 - 41 - 33 - 25

Resultado da Quina de quarta (01/10/25): Concurso 6841

42 - 25 - 12 - 33 - 74

Resultado da Quina de terça (30/09/25): Concurso 6840

43 - 46 - 74 - 36 - 26

Resultado da Quina de segunda (29/09/25): Concurso 6839

44 - 26 - 11 - 28 - 61

Resultados das loterias de hoje

 

 

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

