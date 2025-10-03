Quina 6843 de hoje (03/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6843 de hoje (03/10); prêmio de R$ 15 milhõesQuina, Concurso 6843, resultado de hoje, sexta, 3 de outubro de 2025 (03/09/25). O prêmio será de R$ 15 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6843 de hoje, quinta, 3 de outubro de 2025 (03/10/25). O prêmio será de R$ 15 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (03/10/25): Concurso 6843
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Quina de hoje (02/10/25): Concurso 6842
12 - 52 - 41 - 33 - 25
Resultado da Quina de quarta (01/10/25): Concurso 6841
42 - 25 - 12 - 33 - 74
Resultado da Quina de terça (30/09/25): Concurso 6840
43 - 46 - 74 - 36 - 26
Resultado da Quina de segunda (29/09/25): Concurso 6839
44 - 26 - 11 - 28 - 61
Resultados das loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3503 de hoje (03/10); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Super Sete 754 de hoje (03/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Lotomania 2831 de hoje (03/10); prêmio de R$ 1 milhão
- Resultado da Dupla Sena 2868 de hoje (03/10); prêmio é de R$ 14,5 milhões
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6842, quinta, 2 de outubro (02/10/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6841, quarta, 1º de outubro (01/10/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6840, terça, 30 de setembro (30/09/25)