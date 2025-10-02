Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Sorte 1123: saiba resultado de hoje (02/10) e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1123 de hoje (02/10); prêmio de R$ 400 mil

Dia de Sorte, Concurso 1123, resultado de hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 (02/10/25). O prêmio é de R$ 400 mil
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Autor
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1123 de hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 (02/10/25). O prêmio é de R$ 400 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (30/09/25): Concurso 1123

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado do Dia de Sorte hoje (30/09/25): Concurso 1122

Números da sorte: 10 - 06 - 15 - 30 - 25 - 28 - 20

Mês de Sorte: Novembro

Resultado do Dia de Sorte sábado (27/09/25): Concurso 1121

Números da sorte: 16 - 02 - 17 - 23 - 30 - 26 - 24

Mês de Sorte: Agosto

Resultado do Dia de Sorte quinta (25/09/25): Concurso 1120

Números da sorte: 11 - 28 - 06 - 08 - 03 - 23 - 24

Mês da sorte: Junho

Resultados das outras loterias de hoje

 

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Dia de Sorte: apostas online

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1122, terça, 30 de setembro (30/09/25)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1121, sábado, 27 de setembro (27/09/25)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1120, quinta, 25 de setembro (25/09/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar