Tele Sena Semanal 2025: resultado do 71º sorteio de hoje (28/09)

Tele Sena Semanal: resultado do sorteio de hoje, domingo, 28 de setembro de 2025 (28/09/25), pelo SBT. Mais de R$ 1 milhão em prêmios

O resultado do 71º sorteio da Tele Sena Semanal foi divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 28 de setembro de 2025 (28/09/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (28/09/25): 71º sorteio

Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial: