Tele Sena Semanal 2025: resultado do 71º sorteio de hoje (28/09)

Resultado da Tele Sena Semanal 2025 do 71º sorteio de hoje (28/09)

Tele Sena Semanal: resultado do sorteio de hoje, domingo, 28 de setembro de 2025 (28/09/25), pelo SBT. Mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 71º sorteio da Tele Sena Semanal foi divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 28 de setembro de 2025 (28/09/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios. 

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (28/09/25): 71º sorteio

Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial:

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (21/09/25): 70º sorteio

1ª rodada
01 02 04 05 06 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25

2ª rodada

01 02 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 20 23

Giro da Semana

GIRO DE R$ 100: 024
GIRO DE R$ 200: 4358
GIRO DE R$ 500: 08062
GIRO DE R$ 1.000: 021037

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (14/09/25): 69º sorteio

1º SORTEIO: 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

2º SORTEIO: 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Giro da Semana

GIRO DE R$ 100: 0527
GIRO DE R$ 500: 0697
GIRO DE R$ 1.000: 03781
GIRO DE R$ 20.000: 025772

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (07/09/25): 68º sorteio

1º SORTEIO: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

2º SORTEIO: 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24

Giro da Semana

GIRO DE R$ 100: 0658
GIRO DE R$ 500: 5829
GIRO DE R$ 1.000: 06732
GIRO DE R$ 20.000: 198867

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (31/08/25): 67º sorteio

1º SORTEIO: 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

2º SORTEIO: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Giro da Semana

GIRO DE R$ 100: 1112
GIRO DE R$ 500: 4244
GIRO DE R$ 1.000: 09122
GIRO DE R$ 20.000: 164882

Resultados passados da Tele Sena Semanal

Como jogar na Tele Sena Semanal

Para participar é necessário adquirir o título de capitalização pelas casas lotéricas, pelo aplicativo da Tele Sena ou pelo site oficial. O custo é de R$ 5. O sorteio será realizado em conjunto com a Tele Sena de São João 2024, ou seja, aos domingos, a partir das 11h no SBT.

