Resultado da Tele Sena Semanal 2025 do 70º sorteio de hoje (21/09)

Tele Sena semanal: confira o resultado do 70º sorteio / Crédito: Divulgação/Tele Sena

O resultado do 70º sorteio da Tele Sena Semanal será divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 21 de setembro de 2025 (21/09/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios. Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (21/09/25): 70º sorteio

Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial. Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (14/09/25): 69º sorteio

1º SORTEIO: 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 2º SORTEIO: 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 Giro da Semana



GIRO DE R$ 100: 0527

GIRO DE R$ 500: 0697

GIRO DE R$ 1.000: 03781

GIRO DE R$ 20.000: 025772 Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (07/09/25): 68º sorteio

1º SORTEIO: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 2º SORTEIO: 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24

Giro da Semana

GIRO DE R$ 100: 0658

GIRO DE R$ 500: 5829

GIRO DE R$ 1.000: 06732

GIRO DE R$ 20.000: 198867 Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (31/08/25): 67º sorteio

1º SORTEIO: 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25