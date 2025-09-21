Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tele Sena de Primavera: veja resultado do 1º sorteio hoje, 21

Resultado da Tele Sena de Primavera do 1º sorteio de hoje (21/09/25)

A Tele Sena de Primavera 2025 divulgará o resultado do sorteio de hoje, domingo, 21 de setembro de 2025 (21/09/25); são quase R$ 6 milhões em prêmios
O resultado do 5º sorteio da Tele Sena de Primavaera 2025 será divulgado por volta das 20 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 21 de setembro de 2025 (21/09/25). O sorteio vale quase R$ 6 milhões em prêmios.

Resultado Tele Sena de Primavera 2025 hoje (21/09/25): 1º sorteio 

32 - 37 - 43 - 22 - 12 - 03

O sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial

Resultados anteriores da Tele Sena de Independência 2025

Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (17/08/25): 1º sorteio

15 - 32 - 33 - 41 - 46 - 47

Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (24/08/25): 2º sorteio

05 - 29 - 26 - 16 - 25 - 13

Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (31/08/25): 3º sorteio

35- 40 - 42 - 43 - 48 - 50

Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (07/09/25): 4º sorteio

08 - 11 - 18 - 19 - 30 - 37

Resultado Tele Sena de Independência 2025 domingo (14/09/25): 5º sorteio

02 - 22 - 17 - 38 - 51 - 49

Como jogar na Tele Sena

O consumidor adquire o produto em casas lotéricas ou agências dos correios por R$ 15 e após um ano, pode resgatar 50% do valor, com juros e correção monetária, ou acrescentar mais um pouco e trocar pela Tele Sena em vigor, informa o portal oficial da loteria

