Quina 6823: resultado de hoje (10/09); prêmio será de R$ 2,2 milhões

Resultado da Quina, Concurso 6823 de hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

27 - 79 - 01 - 02 - 62