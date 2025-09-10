Quina 6823: resultado de hoje (10/09); prêmio será de R$ 2,2 milhões

Quina 6823: resultado de hoje (10/09); prêmio será de R$ 2,2 milhõesQuina, Concurso 6823, resultado de hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6823 de hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (10/09/25): Concurso 6823
XX - XX - XX - XX - XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do YouTube:
Resultado da Quina de terça (09/09/25): Concurso 6822
27 - 79 - 01 - 02 - 62
Resultado da Quina de segunda (08/09/25): Concurso 6821
72 - 41 - 15 - 79 - 59
Resultado da Quina de sábado (06/09/25): Concurso 6820
01 - 37 - 62 - 11 - 32
Resultado da Quina de sexta (05/09/25): Concurso 6819
XX - XX - XX - XX - XX
Resultado da Quina de quinta (04/09/25): Concurso 6818
36 - 13 - 63 - 53 - 06
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
