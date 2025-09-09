Mega Sena 2912: veja resultado e se o prêmio milionário saiu

Resultado da Mega Sena 2912: veja os números sorteados e quem ganhouCom prêmio estimado em R$ 47 milhões, a Mega Sena teve resultado divulgado hoje, terça, 9 de setembro (09/09); veja se teve ganhador ou se valor acumulou
A Mega Sena, Concurso 2912, teve resultado divulgado hoje, terça-feira, 9 de setembro de 2025 (09/09/25). Confira abaixo se teve ganhador para o prêmio principal, que estava estimado em R$ 47 milhões.
Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) foram: 59 - 41 - 09 - 37 - 51 - 25.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Mega Sena 2912: quem ganhou? Veja resultado
Não houve ganhador para o prêmio principal, que acumulou e agora vale R$ 55 milhões para o próximo sorteio. Confira:
- 6 acertos - Não houve ganhadores
- 5 acertos - 68 apostas ganhadoras, R$ 34.049,50
- 4 acertos - 3.851 apostas ganhadoras, R$ 991,05
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Além da Mega Sena: resultados das outras loterias do dia
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
