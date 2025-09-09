Mega Sena 2912: veja resultado e se o prêmio milionário saiu

Não houve ganhador para o prêmio principal da Mega Sena, Concurso 2912; prêmio acumulou / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega Sena, Concurso 2912, teve resultado divulgado hoje, terça-feira, 9 de setembro de 2025 (09/09/25). Confira abaixo se teve ganhador para o prêmio principal, que estava estimado em R$ 47 milhões. Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) foram: 59 - 41 - 09 - 37 - 51 - 25.