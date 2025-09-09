Mega Sena 2912: resultado de hoje (09/09); prêmio é de R$ 47 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2912 de hoje, terça-feira, 9 de setembro de 2025 (09/09/25). O prêmio está estimado em R$ 47 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2912 será divulgado hoje, terça-feira, 9 de setembro de 2025 (09/09/25). O prêmio está estimado em R$ 47 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 20 horas (horário de Brasília), quando você poderá conferir as dezenas sorteadas.

Resultado da Mega Sena de sábado (06/09/25): Concurso 2911 54 - 59 - 32 - 56 - 23 - 27 Resultado da Mega Sena de quarta (04/09/25): Concurso 2910

11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03