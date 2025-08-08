Resultado da Super Sete 730 hoje (08/08/25); prêmio de R$ 4,9 milhões

Resultado da loteria Super Sete, concurso 730, hoje, sexta-feira, 08 de agosto de 2025 (08/08/25). O prêmio é de R$ 4,9 milhões / Crédito: Divulgação/ CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 730, hoje, sexta-feira, 08 de agosto de 2025 (08/08/25). O prêmio é de R$ 4,9 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Resultado Super Sete hoje (08/08/25): Concurso 730 C-1: **

C-2: **

C-3: **

C-4: **

C-5: **

C-6: **

C-7: ** A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Super Sete quarta (06/08/25): Concurso 729

C-1: 1

C-2: 1

C-3: 3

C-4: 1

C-5: 7

C-6: 8

C-7: 6 Resultado Super Sete segunda (04/08/25): Concurso 728

C-1: 5

C-2: 0

C-3: 2

C-4: 3

C-5: 9

C-6: 8

C-7: 1

Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas. A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos. Enquanto isso, quem tiver sete acertos leva 55% da premiação. O prêmio total, somando as faixas fixas e proporcionais, corresponde a 43,35% da arrecadação. Caso não haja premiados na faixa principal, de sete acertos, o prêmio acumula para o próximo sorteio.