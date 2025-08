Mega Sena 2897: veja aposta vencedora no Ceará e números sorteados

Com prêmio acumulado, sorteio teve vencedores no Ceará e Espírito Santo que levaram juntos quase R$ 100 milhões; saiba mais

O maior prêmio veio de uma aposta simples feita em Barra de São Francisco, que acertou sozinha os seis números sorteados levando o total de R$ 99.592.255,98. A aposta de Fortaleza foi feita pela Loteria Casa da Sorte com seis números apostados.

O sorteio do concurso 2897 da Mega Sena foi realizado nesta terça-feira, 5, com um prêmio acumulado de R$ 100 milhões. Um dos vencedores veio de Fortaleza e acertou cinco números , conseguindo o prêmio de R$ 36.347,56.

A seguir, confira os números sorteados no concurso Mega Sena 2897:

06 - 28 - 01 - 24 - 57 - 27

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:



Sorteio anterior da Mega Sena teve três apostas vencedoras no Ceará

Por meio do sorteio realizado no último sábado, 2, três apostas foram vencedoras no concurso da Mega Sena 2896.