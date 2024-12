'Rei do Bolão': qual a loteria no Brasil que mais vende bolões?

Em três anos, foram um total de 56 títulos de primeiro lugar em vendas de bolões dos jogos das loterias Caixa; veja mais sobre o "Rei do Bolão"

Com a Mega Sena da Virada se aproximando, muitos bolões já estão rolando. Mas você sabia que a loteria que mais vende bolões no Brasil fica no Ceará? Em três anos, foram um total de 56 títulos de primeiro lugar em vendas de bolões dos jogos das loterias Caixa em nível nacional.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a Loteria Aldeota já pagou, até o momento, R$ 148 milhões em prêmios, e o sucesso fez com que a casa fosse apelidada de “Rei do Bolão”. Cerca de 90% da sua arrecadação é com esse método de aposta.