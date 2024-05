Loteca 1121 tem resultado hoje (30/05/24)? Entenda

JOGO 1: Lyon 1 x 2 PSG - Coluna 2 JOGO 2: Argentinos Jr 1 x 0 River Plate - Coluna 1 JOGO 3: Real Madrid 0 x 0 Real Betis - Coluna do meio JOGO 4: Sevilla 1 x 2 Barcelona - Coluna 2 JOGO 5: Náutico 4 x 1 Remo - Coluna 1 JOGO 6: Samp Corrêa 0 x 1 Botafogo - Coluna 2 JOGO 7: Boca Juniors 0 x 0 Talleres - Coluna do meio JOGO 8: Guarani 0 x 0 Paysandu - Coluna do meio JOGO 9: Ituano 2 x 0 Ponte Preta - Coluna 1 JOGO 10: Vila Nova 2 x 2 Brusque - Coluna do meio JOGO 11: Bahia 0 x 0 CRB - Coluna do meio JOGO 12: Sport 1 x 4 Fortaleza - Coluna 2 JOGO 13: Ceará 2 x 1 Chapecoense - Coluna 1 JOGO 14: Independiente 1 x 1 Velez Sarsfield - Coluna do meio

O concurso 1121 se mantém com data programada para esta sexta, 31 de maio de 2024, com prêmio estimado em R$ 500 mil.

Resultado Loteca de quinta (23/05/24): Concurso 1119

JOGO 1: VASCO DA GAMA/RJ 3 X 3 FORTALEZA/CE/ COLUNA DO MEIO

JOGO 2: CASCAVEL/PR 0 X 0 HERCILIO LUZ/SC/ COLUNA DO MEIO

JOGO 3: BRAGANTINO/SP 3 X 0 SOUSA/PB/ COLUNA 1

JOGO 4: SERRA/ES 1 X 0 DEMOCRATA SL/MG/ COLUNA 1

JOGO 5: TEMPERLEY/ARG 1 X 1 RIVER PLATE/ COLUNA DO MEIO

JOGO 6: SPORT/ES 0 X 4 REAL NOROESTE/ES/ COLUNA 2

JOGO 7: ATALANTA BERGAMAS 3 X 0 BAYER LEVERKUSEN/ COLUNA 1

JOGO 8: ATLETICO/GO 4 X 2 BRUSQUE/SC/ COLUNA 1

JOGO 9: FLUMINENSE/RJ 2 X 0 SAMP CORREA/MA/ COLUNA 1

JOGO 10: SPORT/PE 1 X 0 ATLETICO/MG/ COLUNA 1

JOGO 11: VITORIA/BA 1 X 2 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA 2

JOGO 12: CORINTHIANS/SP 2 X 1 AMERICA/RN/ COLUNA 1

JOGO 13: RIO BRANCO/ES 3 X 3 VILAVELHENSE/ES/ COLUNA DO MEIO

JOGO 14: AMAZONAS/AM 0 X 1 FLAMENGO/RJ/ COLUNA 2

Resultado Loteca de segunda (20/05/24): Concurso 1118

JOGO 1: RIVER PLATE 3 X 0 BELGRANO/ COLUNA 1

JOGO 2: SPORT/PE 1 X 2 AVAI/SC/ COLUNA 2

JOGO 3: REAL BETIS 0 X 2 REAL SOCIEDAD/ COLUNA 2

JOGO 4: VOLTA REDONDA/RJ 2 X 1 NAUTICO/PE/ COLUNA 1

JOGO 5: AMAZONAS/AM 1 X 1 PAYSANDU/PA/ COLUNA DO MEIO

JOGO 6: GOIAS/GO 4 X 0 BOTAFOGO/SP/ COLUNA 1

JOGO 7: VALENCIA CLUB 1 X 3 GIRONA/ COLUNA 2

JOGO 8: VILARREAL 4 X 4 REAL MADRID/ COLUNA DO MEIO

JOGO 9: SANTOS/SP 4 X 0 BRUSQUE/SC/ COLUNA 1

JOGO 10: LONDRINA/PS 2 X 0 SAO BERNARDO/SP/COLUNA 1

JOGO 11: REMO/PA 0 X 0 TOMBENSE/MG/ COLUNA DO MEIO

JOGO 12: CHAPECOENSE/SC 0 X 1 PONTE PRETA/SP/ COLUNA 2

JOGO 13: MIRASSOL/SP 2 X 0 ITUANO/SP/ COLUNA 1

JOGO 14: OPERARIO/PR 0 X 0 CEARA/CE/ COLUNA DO MEIO

Resultado Loteca de sexta (17/05/24): Concurso 1117

JOGO 1: FLAMENGO/RJ 4 X 0 BOLIVAR/ COLUNA 1

JOGO 2: PENAROL 2 X 0 ATLETICO/MG/ COLUNA 1

JOGO 3: VILA NOVA/GO 2 X 1 NOVORIZONTINO/SP/ COLUNA 1

JOGO 4: AVAI/SC 2 X 1 CRB/AL/ COLUNA 1

JOGO 5: CORINTHIANS/SP 4 X 0 ARGENTINOS JR/ COLUNA 1

JOGO 6: ATALANTA BERGAMAS 0 X 1 JUVENTUS/ COLUNA 2

JOGO 7: AMERICA/MG 0 X 0 MIRASSOL/SP/ COLUNA DO MEIO

JOGO 8: ITUANO/SP 1 X 0 SPORT/PE/ COLUNA 1

JOGO 9: BOCA JUNIORS 1 X 1 FORTALEZA/CE/ COLUNA DO MEIO

JOGO 10: CUIABA/MT 1 X 1 DEP GARCILASO/COLUNA DO MEIO

JOGO 11: CEARA/CE 2 X 1 AMAZONAS/AM/ COLUNA 1

JOGO 12: PAYSANDU/PA 1 X 1 GOIAS/GO/ COLUNA DO MEIO

JOGO 13: PONTE PRETA/SP 1 X 2 SANTOS/SP/ COLUNA 2

JOGO 14: PALMEIRAS/SP 2 X 1 INDEP DEL VALLE/ COLUNA 1