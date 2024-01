Mega Sena: aposta cearense acerta a quina e ganha R$ 41 mil; veja

Uma aposta do Crato, no interior do Ceará, acertou cinco números e levou o prêmio de R$ 41.657,90 no concurso da Mega Sena 2678, realizado na noite desse sábado, 20 de janeiro.

Os números sorteados foram: 10 - 13 - 16 - 18 - 37 - 54.

Já para o prêmio máximo, de seis dezenas, nenhuma aposta conseguiu acertar. Dessa forma, o prêmio está acumulado em R$ 38 milhões.